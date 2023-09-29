В список попали модели Redmi, Samsung и Realme. Также нашлось место бюджетному Айфону.

Приобретая смартфон дешевле 200 долларов, особо не надеешься на мощное железо и длительную поддержку обновлениями. Но даже такие "бюджетники" могут порадовать – например, наличием неплохой для их стоимости камеры или мощной батареи.

Редакторы портала Gizchina отобрали пятерку лучших смартфонов стоимостью до 200 долларов или 8000 грн, которое можно смело брать прямо сейчас. В список попали модели Redmi, Samsung, Realme и даже бюджетный Айфон.

Открывает бюджетный топ Xiaomi Redmi Note 12 4G. Несмотря на бюджетность девайс получил 120-герцовый AMOLED-экран на 6.67 дюйма с разрешением Full HD+, средний процессор Snapdragon 685 и камеры на 50+8+2 мегапикселей, выдающие смотрибельные фото.

Несмотря на бюджетность девайс получил 120-герцовый AMOLED-экран на 6.67 дюйма с разрешением Full HD+, средний процессор Snapdragon 685 и камеры на 50+8+2 мегапикселей, выдающие смотрибельные фото. Сразу за ним идет Samsung Galaxy A14 – на сегодняшний день это один из самых доступных смартфонов линейки Galaxy. У него 6,6-дюймовый IPS-экран, современный дизайн, оптимальный процессор MediaTek Helio G80 и качественный самсунговский софт.

– на сегодняшний день это один из самых доступных смартфонов линейки Galaxy. У него 6,6-дюймовый IPS-экран, современный дизайн, оптимальный процессор MediaTek Helio G80 и качественный самсунговский софт. Замыкает тройку бюджетников Redmi 10, вышедший еще в 2021, но не потерявший свою актуальность. Это хороший вариант для тех, кто не хочет отдавать больше 200 долларов за здоровый экран, неплохое железо и крутую автономность. Также для своего ценового сегмента смартфон обладает неплохой оптикой. Видео дня

На четвертом месте расположился бестселлер 2022 года Realme 9i с неплохим экраном, хорошей автономностью и надежным процессором. Замыкает пятерку iPhone SE (2020) – один из последних достойных компактных смартфонов на рынке.

Если вы в поисках нового смартфона, но хочется чего-то помощнее, авторы Gizchina составили аналогичный рейтинг для смартфонов бюджетом до $300 и $500. Примечательно, что в обоих топах первое место заняли смартфоны Xiaomi.

Также УНИАН писал о новом "середняке" от Xiaomi, который при цене чуть дороже $250 предлагает крутой OLED-дисплей и 200-мегапиксельную камеру, а по "начинке" обходит некоторые бюджетные флагманы,

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