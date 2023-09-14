Более выгодной покупкой был только самый первый iPhone 2007 года.

Аpple повысила цену своей топовой модели iPhone 15 Pro Max на 100 долларов, оставив при этом цену на iPhone 15, 15 Plus и 15 Pro без изменений. Несмотря на это, модели 2023 года являются чуть ли не самыми дешевыми айфонами за всю историю.

Аналитики компании PerfectRec подсчитали, что базовая модель iPhone 15, цена которой в США стартует с 799 долларов, является вторым самым доступным по цене флагманом в истории Apple после iPhone 2007 года. Правда это с учетом инфляции.

Получается, если взять цену самого первого iPhone на релизе (499 долларов) и перевести в доллары по курсу 2023 года, то он обошелся бы современному покупателю в $732. Тот же iPhone 3G, который выпустили в 2008-м за 599 долларов, сегодня бы стоил уже $832.

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Что примечательно, все остальные смартфоны 15-й серии, кроме iPhone 15 Pro Max, тоже оказались дешевле всех своих предшественников – опять же, с учетом инфляции. Самым же дорогим телефоном Apple за всю историю бренда оказался iPhone XS Max с ценником в 1333 "современных" долларов.

Отметим, что до презентации iPhone 15 многие источники обещали повышение цен на новые айфоны. Упоминалось возможное повышение цен от 100 до 200 долларов на обе "прошки". Несмотря на то, что iPhone 15 Pro Max подорожал и теперь будет стоить от $1199, его базовая версия теперь имеет 256 Гбайт.

Apple уже начала принимать предварительные заказы на iPhone 15, а открытые продажи стартуют неделей позже – 22 сентября. А за пару дней до этого состоится релиз финальной версии iOS 17. Прошивка будет доступна на iPhone XR и новее.

Ранее УНИАН рассказывал о крутой "фиче" всех iPhone 15, о которой Apple не рассказала на презентации. Похожа функция присутствует во многих Android-флагманах.

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