Не так давно в мессенджере реализовали функцию, позволяющую закрыть "личку" от посторонних. Но есть свои нюансы.

В последнее время Telegram стал обновляться гораздо чаще, чем в предыдущие годы. Теперь новые функции добавляют каждый месяц – так разработчики мессенджера стараются разграничивать "фишки" для обычных пользователей и владельцев Premium-подписки.

Недавно Telegram получил апдейт, в которое добавили возможность установить запрет на получение сообщений от незнакомых пользователей. Увы, работает она только с платной подпиской, но в будущем наверняка станет доступна для всех юзеров.

Как запретить писать в телеграмме

Чтобы настроить прием сообщений, зайдите в раздел "Конфиденциальность" и выберите "Сообщения".

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В этом разделе можно настроить, кому вы разрешаете писать вам в "личку": абсолютно всем, либо только вашим контактам и Premium-пользователям.

Если такой возможности у вас нет, обновите мобильное приложение в Google Play и App Store.

Как видно, разработчики все же оставили небольшую лазейку: заблокировать входящие сообщения от вообще всех в Телеграм нельзя.

Плюс, есть еще один момент: если вы хоть раз писали сообщение человеку, то Telegram считает, что вы знакомы, и не распространяет на него данный запрет. В таком случае придется заблокировать этого пользователя вручную.

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