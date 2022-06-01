УНИАН назвал 3 онлайн-сервиса, на которых можно заплатить за электроэнергию.

Каждый месяц жители Украины должны оплачивать коммунальные платежи. Для многих украинцев это сложный и неприятный процесс, который ассоциируется с множеством бумаг и сложными расчетами. УНИАН расскажет, как можно заплатить за электроэнергию онлайн прямо из дома.

Как заплатить за свет через сервис YASNO

На сайте YASNO можно передать показания электросчетчика и заплатить за свет онлайн. Сервис доступен только для киевлян. Заплатить за свет онлайн можно следующим образом:

зайти на страницу YASNO;

выбрать свой регион;

указать лицевой счет и свой контактный номер;

выбрать зонность счетчика и ввести его показания.

Также у сервиса YASNO есть мобильное приложение, где можно оплатить электроэнергию без комиссии. В приложении нужно выбрать функцию "Внесение показаний", заполнить поля и сохранить данные.

Как заплатить за свет через Приват24

Клиенты ПриватБанка могут платить за электроэнергию онлайн с помощью сайта Приват24. После первой оплаты за свет можно создать шаблон, чтобы в будущем не вводить все данные заново. Заплатить за свет на сайте Приват24 можно следующим образом.

На главной странице сайта в левой колонке выберите пункт "Платежи". В открывшемся подменю нажмите на "Коммунальные платежи". Укажите свой город и идентификатор: это может быть ЕГРПОУ поставщика, или его название, или его номер счета в формате IBAN. Все эти данные указаны в платежке. После ввода данных сайт предложит список компаний. Выбирать нужно ту, где есть слова "Электроэнергия" и "Для бытовых потребителей / пользователей". После выбора нужно компании введите свой номер лицевого счета клиента, который также указан на платежке. На следующей странице отобразятся ваши данные для оплаты электроэнергии. Здесь можно изменить показания счетчика. Проверьте, что "Назначение платежа" указан номер лицевого счета и отмечено, что это плата за электроэнергию. После проверки данных выберите карту, с которой заплатите за свет. Провести оплату также можно с карты другого банка.

Через мобильное приложение Приват24 тоже можно заплатить за свет.

В меню на главной странице приложения "Приват24" выберите пункт "Платежи", затем "Коммунальные платежи". Введите данные поставщика (ЕГРПОУ, IBAN, название). Также можно оплатить свет по адресу дома. После ввода адреса появится список компаний, которые обслуживают дом - нужно выбрать свою компанию. Введите номер лицевого счета, указанный в платежке. Проверьте данные и исправьте, если нужно. Поле "Назначение платежа" должно содержать номер лицевого счета и указание на то, что это плата за электроэнергию. Выберите карту, которой будет проводиться оплата.

Как заплатить за свет через Easypay

Сервис Easypay позволяет заплатить за свет большинства украинских поставщиков услуг. Чтобы оплатить электроэнергию онлайн, нужно совершить следующие шаги.

Перейдите в раздел "Коммунальные платежи" и выберите "Электроэнергия".

Выберите вашего поставщика услуг.

Введите номер лицевого счета (он указан на платежке) и показания счетчика.

Введите сумму оплаты и подтвердите платеж.

Средства будут зачислены в течение трех дней.

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