Каждый месяц жители Украины должны оплачивать коммунальные платежи. Для многих украинцев это сложный и неприятный процесс, который ассоциируется с множеством бумаг и сложными расчетами. УНИАН расскажет, как можно заплатить за электроэнергию онлайн прямо из дома.
- Как заплатить за свет через сервис YASNO
- Как заплатить за свет через Приват24
- Как заплатить за свет через Easypay
Как заплатить за свет через сервис YASNO
На сайте YASNO можно передать показания электросчетчика и заплатить за свет онлайн. Сервис доступен только для киевлян. Заплатить за свет онлайн можно следующим образом:
- зайти на страницу YASNO;
- выбрать свой регион;
- указать лицевой счет и свой контактный номер;
- выбрать зонность счетчика и ввести его показания.
Также у сервиса YASNO есть мобильное приложение, где можно оплатить электроэнергию без комиссии. В приложении нужно выбрать функцию "Внесение показаний", заполнить поля и сохранить данные.
Как заплатить за свет через Приват24
Клиенты ПриватБанка могут платить за электроэнергию онлайн с помощью сайта Приват24. После первой оплаты за свет можно создать шаблон, чтобы в будущем не вводить все данные заново. Заплатить за свет на сайте Приват24 можно следующим образом.
- На главной странице сайта в левой колонке выберите пункт "Платежи". В открывшемся подменю нажмите на "Коммунальные платежи".
- Укажите свой город и идентификатор: это может быть ЕГРПОУ поставщика, или его название, или его номер счета в формате IBAN. Все эти данные указаны в платежке.
- После ввода данных сайт предложит список компаний. Выбирать нужно ту, где есть слова "Электроэнергия" и "Для бытовых потребителей / пользователей".
- После выбора нужно компании введите свой номер лицевого счета клиента, который также указан на платежке.
- На следующей странице отобразятся ваши данные для оплаты электроэнергии. Здесь можно изменить показания счетчика.
- Проверьте, что "Назначение платежа" указан номер лицевого счета и отмечено, что это плата за электроэнергию.
- После проверки данных выберите карту, с которой заплатите за свет. Провести оплату также можно с карты другого банка.
Через мобильное приложение Приват24 тоже можно заплатить за свет.
- В меню на главной странице приложения "Приват24" выберите пункт "Платежи", затем "Коммунальные платежи".
- Введите данные поставщика (ЕГРПОУ, IBAN, название). Также можно оплатить свет по адресу дома. После ввода адреса появится список компаний, которые обслуживают дом - нужно выбрать свою компанию.
- Введите номер лицевого счета, указанный в платежке.
- Проверьте данные и исправьте, если нужно. Поле "Назначение платежа" должно содержать номер лицевого счета и указание на то, что это плата за электроэнергию.
- Выберите карту, которой будет проводиться оплата.
Как заплатить за свет через Easypay
Сервис Easypay позволяет заплатить за свет большинства украинских поставщиков услуг. Чтобы оплатить электроэнергию онлайн, нужно совершить следующие шаги.
- Перейдите в раздел "Коммунальные платежи" и выберите "Электроэнергия".
- Выберите вашего поставщика услуг.
- Введите номер лицевого счета (он указан на платежке) и показания счетчика.
- Введите сумму оплаты и подтвердите платеж.
- Средства будут зачислены в течение трех дней.