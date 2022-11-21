Переписка в мессенджере часто содержит важную информацию, которую не хотелось бы потерять.

Сегодня мессенджер Telegram является, пожалуй, самым популярным сервисом среди украинских пользователей. Люди активно общаются между собой, мониторят новости и просматривают различный контент.

Иногда переписки и целые диалоги могут удалиться или исчезать по разным причинам. К сожалению, телеграм не поддерживает полное восстановление утраченных сообщений, однако кое-что сделать все же можно.

Как работает Телеграм

Сообщения из ваших диалогов отправляются на сервера месседжера в зашифрованном виде – там они обрабатываются и отправляются дальше получателю. Сами данные хранятся в облаке и через него синхронизируются с приложениями на устройствах пользователей. Поэтому если удалить телеграм из телефона или компьютера, все ваши переписки останутся и автоматически синхронизируются с прошлыми диалогами.

Видео дня

В секретных чатах безопасности уделяется гораздо больше внимания. Там информация поставляется в зашифрованном виде между пользователями напрямую без участия серверов Telegram. Соответственно вся информация сохраняется только на устройствах пользователей.

Об удалении чатов

Политика Telegram в отношении конфиденциальности такова, что вся информация, которую пользователи пересылают друг другу, не архивируется. Поэтому, если вы удаляете сообщение, фото или видео из своего чата, оно также удаляется из сервера Телеграм. Восстановить такое сообщение невозможно. Аналогичный принцип работает и относительно самих чатов или диалогов. Их удаление окончательно и бесповоротно.

При этом важно отметить, что телеграм позволяет удалять чаты только у одного из пользователей. То есть, информация удалится только для определенного юзера и останется у другого. Потом ее можно переслать и таким образом восстановить.

Как восстановить переписку в телеграмме

Отменой удаления чата . Вы наверняка замечали, что в первые 5 секунд после удаления у вас есть возможность остановить удаление чата или переписки. Таким образом можно успеть отменить случайное удаление.

. Вы наверняка замечали, что в первые 5 секунд после удаления у вас есть возможность остановить удаление чата или переписки. Таким образом можно успеть отменить случайное удаление. Пересылкой сообщений. Если пользователь удалил чат только у себя, то они остались в доступе у его собеседника. Поэтому можно просто попросить переслать нужную информацию снова.

Как не потерять важную информацию

Чтобы не доходило до потери и восстановления данных, их лучше предварительно сохранять. Самый надежный вариант – выгрузить всю формацию из переписок в виде архива. Однако такая функция есть только в десктопной версии телеграмма.

Более простой вариант – воспользоваться функцией избранного. Это встроенный диалог в телеграме, который уникальный для каждого пользователя. Там можно хранить важные данные и информацию без риска потери.

Напомним, ранее в Telegram-каналах появилась возможность публиковать платные посты. Как создавать их, читайте в нашей заметке.

Также мы делились советами, как защитить свой аккаунт и переписки в Telegram. Они помогут избежать утечки личных данных и обезопасят ваш профиль от взлома.

Вас также могут заинтересовать новости: