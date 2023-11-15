iPhone SE 4 получит 6.1-дюймовый экран и дизайн в стиле iPhone 14 / фото MacRumors

Уже можно точно утверждать, что компания Apple ведет работу над следующим поколением iPhone SE. В сети появились качественные рендеры грядущего "бюджетника", созданные на основе всей имеющейся инсайдерской информации.

По данным источника, Apple планирует окончательно отказаться от устаревшего дизайна iPhone 8, который использовался в двух предыдущих поколениях ‌iPhone SE‌. Теперь внешний вид станет более актуальным и будет напоминать базовую модель iPhone 14.

Дизайн в стиле iPhone 14 означает, что смартфон будет значительно больше и тяжелее iPhone SE 3: 4,7-дюймовый экран заменит 6,1-дюймовая панель, а кнопка Home уйдет на покой. При этом сохранится "челка" вместо Dynamic Island, но пока неизвестно, получит ли девайс поддержку Face ID.

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iPhone SE 4 / Источник: AppleTrack

Однако отличия от iPhone 14 также будут. Предполагается, что на задней панели будет одна камера, однако она обновится от 12-мегапиксельной до 48-Мп. Также не забыли про разъем USB-С и кнопку действия, аналогичную той, что стоит в iPhone 15 Pro / 15 Pro Max.

iPhone SE 4 / Источник: AppleTrack

Еще одной особенностью следующего поколения SE станет переход на Apple A16 Bionic, то есть запаса производительности хватит на долго. Официальный дебют новинки ожидается не раньше 2024 года, а возможно и в 2025. Впрочем, китайские инсайдеры утверждают, что iPhone SE 4 якобы выйдет уже в начале 2024-го.

iPhone SE 4 / Источник: AppleTrack

Как УНИАН уже писал, согласно статистике, iPhone SE 3 стал одним из самых продаваемых смартфонов в 2022 году. И это даже несмотря на устаревший дизайн, маленький дисплей и слабую батарею. Если Apple сохранит ценообразование SE 4 в пределах разумного, это будет новый бюджетный хит.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации 2024. Там должны показать первые iPad с OLED-дисплеями. Ими станут 11-дюймовые и 13-дюймовые iPad Pro. 

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