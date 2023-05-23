На смену нынешней версии Pro Max придет приставка Ultra, а в базовые iPhone 16 вернется блок камер четырехлетней давности.

Несмотря на то, что до презентации и выхода iPhone 15 осталось еще несколько месяцев, в сети уже появляются первые сведения об айфонах 2024 года. Как сообщает издание 9to5Mac, на смену нынешней версии Pro Max придет приставка Ultra с рядом особенностей, отличающих ее от всех прочих моделей в серии.

Ранее была информация, то в 2023 году Apple готовится выпустить флагманский айфон под новым названием Ultra и с уникальными функциями – он якобы должен был прийти на смену топовому iPhone Pro Max. Однако позже стало известно, что эту модель представят только в рамках линейки iPhone 16.

По аналогии с Watch Ultra, iPhone 16 Ultra будет представлять собой убер-флагман – приставкой "ультра" Apple хочет еще больше подчеркнуть премиальность самого дорогого айфона в линейке, как это обычно делают Android-производители. Одной из особенностей модели Ultra станет увеличенный до 6,9 дюйма дисплей – это будет самый большой флагман Apple в истории.

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Из-за увеличения размера корпус станет значительно выше, но почти не изменится о ширине, отмечают инсайдеры. Телефон все еще можно будет держать одной рукой, но обладателям маленьких ладошек он едва ли подойдет.

Приблизительные размеры корпуса iPhone 16 Ultra составят: 165 × 77,2 мм. А у iPhone 15 Pro Max с экраном 6,7 дюйма – 159,8 × 76,7 мм. Для сравнения, у актуального iPhone 14 Pro Max эта цифра составляет 160 × 77,6 мм.

Что касается базовых iPhone 16, то есть информация, что тыльные камеры в них снова будут располагаться в линию, как это было в iPhone 11 и 12, а не по диагонали. Ожидается, что разрешение основной камеры, как и у 14 Pro, составит 48 Мп.

Когда выйдут и сколько будут стоить новые iPhone в 2023 году

Презентация новой линейки iPhone 15 традиционно состоится в сентябре. Если верить утечкам, нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории бренда. В частности, модели Pro и Pro Max могут подорожать минимум на 100 долларов.

Также ранее была информация, что выход базовых iPhone 15 в этом году может задержаться. Все из-за перехода дешевых моделей на 48-мегапиксельную камеру, поэтому есть риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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