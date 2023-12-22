В линейке iPhone 2024 тоже не появится модель Ultra. Вероятно, расширение текущей линейки случится только с выходом iPhone 17.

Компания Apple не станет выпускать модель iPhone Ultra в 2024 году, о которой в последние годы ходило немало слухов. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на разработчиков, ознакомившись с тестовой версией iOS 18.

Следующая операционная система под кодовым названием "Crystal" содержит ссылки на четыре неанонсированные модели iPhone. Предположительно, речь идет про модели iPhone 2024 года. Среди них:

D47 – ‌iPhone 16‌

D48 – ‌iPhone 16‌ Plus

D93 – iPhone 16 Pro

D94 – ‌iPhone 16 Pro‌ Max

Как видно, в планах у Apple пока нет ребрендинга старшей модели, поэтому на рынке снова выйдет модель Pro Max. Таким образом, всем, кто не обновляет свой смартфон в ожидании iPhone Ultra, придется запастись терпением.

Видео дня

Слухи о выходе iPhone Ultra активно циркулировали в интернете в преддверии анонса iPhone 15. Большинство инсайдеров утверждали, что самая топовая модель в линейке 2023 года будет называться iPhone 15 Ultra и она получит ряд эксклюзивных фишек, включая более яркий дисплей и двойную селфи-камеру. Однако этого не случилось.

Утечка iOS 18 демонстрирует еще несколько интересных моментов. Например, абсолютно все модели iPhone 16 будут оснащены чипсетом A18. Как известно, в последних поколениях новейшие чипы Apple были эксклюзивными для Pro-версий iPhone. Теперь же, судя по всему, компания пересмотрела стратегию.

Кроме того, код будущей ОС содержит упоминания модулей Wi-Fi и Bluetooth производства Broadcom.

Ранее появилась информация, что впервые за много лет iPhone увеличатся в размерах. Так, размер iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max составит 6,3 и 6,9 дюйма соответственно. Младшие iPhone 16 и 16 Plus в размерах не вырастут.

Вас также могут заинтересовать новости: