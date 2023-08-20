Он получит 10x оптическое увеличение и будет конкурировать с Galaxy S23 Ultra за звание лучшего камерофона.

Похоже, в этом году Apple таки представит сразу 5 моделей iPhone 15: базовый, Plus, Pro, Pro Max, а также самый топовый с приставкой Ultra.

Об этом рассказал журналист Эндрю О’Хара из Apple Insider. Он утверждает, что получил эту информацию сразу от нескольких надежных источников.

Приставкой Ultra Apple хочет еще больше подчеркнуть "премиальность" самого дорогого айфона в линейке, как это делают Android-производители. Он получит все главные "фишки" Pro-моделей, плюс 10-кратный оптический зум, что делает его прямым конкурентом Galaxy S23 Ultra, который является одним из лучших камерофон на рынке и чем-то вроде золотого стандарта, когда речь идет о возможностях масштабирования.

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Будет ли у iPhone 15 Ultra специальный объектив с 10-кратного увеличением или он будет использовать кадрирование сенсора для 10-кратного увеличения, пока не совсем ясно. Но есть предположение, что у него будет объектив с двумя переменными режимами масштабирования.

Что известно об iPhone 15 Ultrа

Слухи о iPhone 15 Ultra ходят еще с начала года. Сначала считалось, что эта модель придет на смену 15 Pro Max, потом – что она станет пятой моделью в линейке 16-го поколения.

В предыдущих утечках говорилось, что iPhone 15 Ultra получит более яркий дисплей, чем у Pro, двойную селфи-камеру и титановую заднюю панель с загнутыми гранями, аналогичной той, которая стоит в Apple Watch Ultra.

Так или иначе, придется дождаться сентябрьского мероприятия Apple, на котором и будет представлена линейка смартфонов iPhone 2023 года. Она состоится 12 или 13 сентября, а в продажу новые айфоны поступят 22 числа.

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