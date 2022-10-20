Первые компьютеры с этой технологией выйдут уже в начале 2023-го.

Корпорация Intel анонсировала следующее поколение интерфейса Thunderbolt 5. Скорость, по сравнению с предыдущим поколением, увеличилась в два раза и составляет 80 Гбит/с.

Как говорится в ролике с анонсом, за последние пару лет потребности создателей контента и геймеров в пропускной способности значительно выросли для дисплеев с высоким разрешением, визуальных эффектов с малой задержкой, а также для резервного копирования или передачи огромных видеофайлов и файлов данных.

Основные характеристики Thunderbolt 5:

скорость передачи данных до 80 Гбит/с в обе стороны; Видео дня

поддержка недавно выпущенного DisplayPort 2.1 для лучшего отображения;

увеличенная вдвое пропускная способность PCIe;

совместимость с предыдущими версиями Thunderbolt, USB и DisplayPort;

поддержку программ и сертификации Intel.

Отдельно стоит выделить специальный режим, позволяющий увеличить скорость до 120 Гбит/с для внешних мониторов. Это, в свою очередь, позволит компьютерам Mac поддерживать до двух дисплеев 8K 60 Гц – сейчас ни один "мак" не потянет такое. Современные "яблочные" ПК могут работать только с экранами 6K 60 Гц.

Когда появится

Массовый запуск Thunderbolt следующего поколения намечен на первую половину 2023 года. В то же время будут выходить новые Mac и Windows-ПК с поддержкой новой технологии.

К слову, ранее в сентябре этого года Intel представила новый стандарт Wi-Fi 7. Скорость составила более 5 Гбит/с – это в пять раз быстрее, чем у стандарта Wi-Fi 6. Первые устройства с Wi-Fi 7 появятся на рынке в 2024 году.

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