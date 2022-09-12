В продажу новинки должны поступить уже до конца месяца.

Компания Intel продолжает подогревать интерес к грядущей линейке десктопных видеокарт серии Arc. Их цель – закрепиться на рынке игровых видеокарт, где господствуют Nvidia и AMD.

Глава графического подразделения компании Раджа Кодури поделился фото, на которой показана флагманская Arc A770 в рабочем состоянии. Она позиционируется как конкурент Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti.

Наткнулся на эту красоту в лаборатории в Торонто. Готовимся к запуску! – говорится в сообщении Кодури. Видео дня

В другом посте Раджа написал, что подготовка к запуску производительных решений Arc идет полным ходом, и что препятствий оказалось больше, чем планировалось изначально, но большая часть из них уже позади. Ранее были слухи, что Intel отказалась от планов по выпуску второго поколения игровых GPU.

Ожидается, что в продажу новинки поступят уже до конца месяца. О стоимости новых карт пока так и не рассказали, но ранее в сеть слили цены на всю линейку Intel Arc. Судя по ней, американский производитель намерен всерьез побороться за сердца геймеров.

До этого в Сети уже мелькали первые тесты флагманской Intel Arc Alchemist. Так, в тесте GPGPU новинка опередила GeForce 3070 Ti, но уступила Radeon RX 6800. Но для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.

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