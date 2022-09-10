О цене и дате выхода пока не сообщили.

Компания Intel наконец приоткрыла завесу тайны над своей линейкой десктопных видеокарт серии Arc. Речь идет о моделях Arc A770, A750 и A580.

Компания раскрыла их в пятиминутном видео на своем Youtube.

Флагманская A770 получила GPU ACM-G10 с 32 ядрами Xe, 32 блоками трассировки лучей и 512 матричными движками XMX. Графический процессор работает частоте 2,1 ГГц. ОЗУ – 8 ГБ и 16 ГБ GDDR6 (17,5 Гбит/с). Шина данных – 256 бит.

Intel позиционирует Arc 7 A770 как конкурент Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti. По слухам, стартовая цена модели составит 399 долларов (~11 800 грн),

Видео дня

Для видеокарты Arc A750 будет использоваться урезанная версия графического процессора ACM-G10 – с 28 ядрами Xe, тактовой частотой 2,05 ГГц, 8 ГБ памяти GDDR6 и общей пропускной способностью 512 Гб/с.

будет использоваться урезанная версия графического процессора ACM-G10 – с 28 ядрами Xe, тактовой частотой 2,05 ГГц, 8 ГБ памяти GDDR6 и общей пропускной способностью 512 Гб/с. В основе младшей Arc A580 лежит процессор ACM-G10 с 24 ядрами Xe, 24 блоками трассировки лучей, а также 384 матричных движка XMX и рабочей частотой 1,7 ГГц. В наличии 8 ГБ ОЗУ GDDR6, работающей с пропускной способностью 512 ГБ.

О стоимости новых карт пока так и не рассказали, но ранее в сеть слили цены на всю линейку Intel. Судя по ней, американский производитель намерен всерьез побороться за сердца геймеров. В продажу новинки должны поступить до конца 2022 года.

До этого в Сети уже мелькали первые тесты флагманской Intel Arc Alchemist. Так, в тесте GPGPU новинка опередила GeForce 3070 Ti, но уступила Radeon RX 6800. Но для полноты картины стоит дождаться тестов в других бенчмарках и играх.

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