Уже есть как минимум три случая.

В cети вновь пишут о горевших процессорах AMD Ryzen 7 9800X3D, которые считаются самым мощным игровым решением по состоянию на начало 2025 года. Уже есть как минимум три случая, сообщает Tom's Hardware.

Первые случаи возгорания процессора были зафиксированы еще в прошлом году. Сначала о проблеме сообщил американский пользователь. Позже с похожим дефектом столкнулся владелец CPU из Южной Кореи. Теперь стало известно о новом случае возгорания.

Геймер пожаловался на Reddit, что смотрел сериал и его компьютер просто выключился. Оказалось, что сгорел процессор, повредив сокет материнской платы. В двух предыдущих случаях Ryzen 7 9800X3D использовался в паре с материнскими платами MSI X870, а в описании самого свежего инцидента фигурирует ASRock Nova X870E.

Видео дня

Пользователь добавил, что процессор использовался без разгона, а BIOS был обновлен до последней версии. Сам ПК был собран меньше месяца назад. В качестве доказательства своих слов редитер опубликован несколько фото, на которых запечатлен поврежденный процессор и выгоревший сокет материнки.

Что стало причиной "самоуничтожения" – непонятно.

Пока проблему нельзя назвать массовой, ведь данный CPU является бестселлером во множестве магазинов по всему миру, а AMD даже "обвинила" Intel в их дефиците. Однако с подобной проблемой ранее сталкивались владельцы Ryzen 9 7900X3D и тогда AMD признала проблему.

Меж тем AMD готовит к выпуску Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. В компании называют процессоры "лучшими для поклонников видеоигр и контентмейкеров". В продажу они поступят в марте, примерно в то же время, что и первые видеокарты Radeon RX 9000-й серии.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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