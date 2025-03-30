Производитель материнских плат ASRock, на которой и сгорел чип, уверяет, что их продукция не при чём.

Один из владельцев Ryzen 9 9950X3D, который называют "лучшим игровым процессором", сообщил, что он перестал работать всего через 9 дней использования на материнской плате ASRock Pro RS X870.

Пользователь под ником ksdeasdf рассказал на Reddit, что ситуация оказалась необычной: процессор внезапно отказал, но при этом не было никаких видимых повреждений, следов перегрева или ожогов на контактах. Пользователь попытался запустить его на другой материнской плате, но безуспешно.

Ранее ASRock уже комментировала подобные случаи с Ryzen 7 9800X3D, заявляя, что их платы не становятся причиной выхода процессоров из строя. Тем не менее, несмотря на обновления BIOS, некоторые пользователи продолжают сталкиваться с неожиданными сбоями.

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Интересно, что первый зарегистрированный случай поломки 9950X3D произошел на материнской плате ASUS X870E Crosshair, что может говорить о более широкой особенности серии 9000X3D. Пока ситуация не выглядит массовой, но за ней определенно стоит следить.

Ранее мы рассказывали, что известный техноблогер назвал лучшие и худшие процессоры для покупки в 2025 году. Лучшим выбором был признан Ryzen 9800X3D, предшественник 9950X3D.

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