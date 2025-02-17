Цена вряд ли превысит 250 долларов.

Компания Nvidia, как сообщают источники, готовит к выходу сразу несколько доступных видеокарт GeForce RTX 50-й серии, включая RTX 5060, 5060 Ti и неожиданную RTX 5050.

Согласно утечке из базы Евразийской экономической комиссии (EEC), RTX 5060 Ti будет представлена в двух вариантах – с 8 ГБ и 16 ГБ VRAM. RTX 5060 ожидается только с 8 ГБ видеопамяти.

Особенно интересной выглядит RTX 5050, поскольку в серии RTX 40XX не было аналога 50-й модели для настольных ПК. Одной из компаний, которая выпустит ускоритель на этом чипе, станет Zotac. Ожидается, что RTX 5050 будет поддерживать все возможности серии RTX 50, включая DLSS 4.

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Документы также указывают, что запуск RTX 5060 Ti и RTX 5060 запланирован на апрель. Напомним, Nvidia подтвердила, что 20 февраля дебютирует RTX 5070 Ti, а 5 марта выйдет обычная RTX 5070. Рекомендуемая стоимость видеокарт: 749 и 549 долларов соответственно.

Nvidia RTX 5050, вероятно, появится во второй половине 2025 года. Стоимость пока не сообщается. Очевидно, что это будет бюджетное решение. Цена вряд ли превысит 250 долларов.

С точки зрения позиционирования конкурентами RTX 5050 могут стать Intel Arc B580 и Radeon RX 9060. Последняя еще не анонсирована, а вот первая с 12 гигабайт памяти и ценной 250 долларов называют лучшей картой на сегодня по "цене-производительности".

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в начале 2025 года. GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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