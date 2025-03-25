Ведущие западные издания и техноблогеры называют Radeon RX 9070 XT лучшей карточкой прямо сейчас для 2К-гейминга.

Видеокарта AMD RX 9070 XT не сбавляет обороты с момента своего запуска в начале марта и каждый день "разлетается как горячие пирожки" по всему миру.

Mindfactory, один из крупнейших розничных продавцов в Германии, рассказал, что AMD Radeon RX 9070 XT продается более чем в десять раз лучше, чем ее прямой конкурент в лице Nvidia GeForce RTX 5070 Ti.

За текущую неделю ритейлер реализовал 105 экземпляров данного ускорителя AMD. К ним относятся такие модели, как XFX RX 9070 XT Quicksilver, PowerColor RX 9070 XT Hellhound и XFX RX 9070 XT Mercury Magnetic Air. А вот продажи RTX 5070 Ti за аналогичный период составили всего 10 единиц.

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Отмечается, что это даже меньше показателей заметно более дорогой GeForce RTX 5090. Ее приобрели 20 пользователей. Впрочем, продажам RTX 5070 Ti сильно мешает завышенная цена. В настоящий момент ритейлер просит за такие карты не менее 999 евро, в то время как стоимость самой доступной Radeon RX 9070 XT составляет 795 евро.

Radeon RX 9070 XT конкурирует с RTX 5070 Ti в обычном рендеринге, однако в трассировке лучей уступает сильнее: здесь у AMD получился аналог RTX 4070 Ti. Хотя она компенсирует этот момент за счет более привлекательной цены.

Специалисты Tom’s Hardware назвали Radeon RX 9070 XT лучшей на начало марта 2025 года видеокартой для 2К-гейминга. Опасения вызывают только ее перспективы доступности – в настоящий момент неизвестно, удастся ли AMD насытить рынок.

Согласно опросу Steam, видеокарты Nvidia установлены у более 83% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 11.49%. Ускорителями Intel пользуется 5.21% геймеров.

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