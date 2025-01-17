Полное отключение DLSS и генератора кадров привело к тому, что RTX 5090 не смог достичь даже 30 кадров в секунду.

На прошлой неделе Nvidia презентовала флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090, но реальных обзоров новинки пока нет. Тем не менее отдельные блогеры все же раскрывают характеристики и возможности нового игрового монстра.

Автор YouTube-канала PC Centric опубликовал видеоролик с тестированием GeForce RTX 5090 в игре Cyberpunk 2077. Хоть оно и было весьма ограниченным, полезной информации в нем все же достаточно, передает Digital Trends.

Судя по видео, самая мощная видеокарта с максимальными настройками графики, разрешением 4K UHD и включенной трассировкой лучей и путей выдает лишь 29 fps без апскейла и генератора кадров. Это значительно ниже уровня консоли и граничит с неиграбельностью.

При всех максимальных настройках графики, активном DLSS 4 в режиме Quality и мультикадровой генерации в режиме x4 частота кадров вырастает в 7 раз – до 200 fps.

Генерация в режиме x3 дает 160-170 fps а в режиме x2 – около 115 fps. Если полностью отключить генерацию кадров, но оставить DLSS 4, можно выжать 60 fps.

То есть Nvidia RTX 5090 позволяет играть в Cyberpunk 2077 в разрешении 4K с трассировкой лучей и путей, получив заветные 60 кадров всего лишь с DLSS. Для сравнения, актуальная RTX 4090 показывает около 40–47 FPS в аналогичной ситуации.

Автор видео также отметил, что эталонная Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition работает очень тихо, несмотря на выросшее до 575 Вт энергопотребление и всего лишь двухслотовую конструкцию.

Такая резкая разница в частоте кадров не оставляет сомнений в важности генерации кадров в современных ААА-играх. Ранее Nvidia сравнила новую модель из DLSS 4 с обычным "апскейлом" – и разница существенная.

RTX 5090 c 32 ГБ видеопамяти GDDR7 поступит в продажу 30 января по РРЦ 1999 долларов. Следом за ней Nvidia выпустит RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 – последние две модели выйдут уже в феврале.

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