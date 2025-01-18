По законам США, обычная RTX 5090 слишком технологичная, чтобы экспортировать её в Китай.

В видеокарте RTX 5090D, разработанной специально для китайского рынка, будут предусмотрены ограничения на майнинг.

Пользователь китайского форума Chiphell, к которому уже попала в руки RTX 5090D, сообщает, что в видеокарте заблокирована возможность оверклокинга, андервольтинга и даже использования её в системе с несколькими GPU.

Кроме того, видеокарта сбрасывает мощность, если запустить на ней машинное обучение или майнинг протокол. При этом генеративный искусственный интеллект вместе с устройством работает.

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По законам США, оригинальная RTX 5090 слишком мощная для экспорта в Китай, поэтому было решено выпустить отдельную версию, то же самое Nvidia проворачивала и с RTX 4090.

В D-версии(что значит Dragon) 4090 компания серьёзно урезала производительность. В RTX 5090D же получилась другая ситуация: по скорости это та же 5090, уменьшили только производительность ИИ-ядер. Мощность искуственного интеллекта видеокарты упала с 3352 терафлопс до 2375 терафлопс.

Китайские пользователи пока не знают, как обходить эти ограничения, но издание Tom's Hardware вспомнило историю с технологией Lite Hash Rate от той же Nvidia на видеокартах RTX 30. Она должна была ограничить майнинг криптовалюты Ethereum на чипах компании, но в последствии была полностью взломана.

Ранее мы рассказывали, что разница в производительности RTX 5090 и RTX 4090 без использования DLSS 4 оказалась не такой и большой. Новое поколение опережает прошлое в среднем на 20%.

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