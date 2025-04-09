Сообщается, что версия на 8 ГБ видеопамяти будет стоить 379 долларов.

На форуме, где часто появляются утечки от партнёров NVIDIA, всплыли предполагаемые цены на будущие "народные" видеокарты GeForce RTX 5060 Ti.

Согласно утечке, которую заметило издание VideoCardz, RTX 5060 Ti на 8 ГБ памяти может стоить 379 долларов, а версия на 16 ГБ - 429 долларов. Для сравнения: в прошлом году RTX 4060 Ti оценивали в 399 и 499 долларов соответственно.

Анонс RTX 5060 и RTX 5060 Ti, по слухам, состоится уже совсем скоро - на неделе с 14 по 20 апреля. Стоимость базовой версии 5060 пока остаётся загадкой.

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Хоть презентация RTX 5060 Ti только впереди, никакой интриги насчёт её характеристик уже нету: она была полностью рассекречена до анонса.

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