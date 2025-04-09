На форуме, где часто появляются утечки от партнёров NVIDIA, всплыли предполагаемые цены на будущие "народные" видеокарты GeForce RTX 5060 Ti.
Согласно утечке, которую заметило издание VideoCardz, RTX 5060 Ti на 8 ГБ памяти может стоить 379 долларов, а версия на 16 ГБ - 429 долларов. Для сравнения: в прошлом году RTX 4060 Ti оценивали в 399 и 499 долларов соответственно.
Анонс RTX 5060 и RTX 5060 Ti, по слухам, состоится уже совсем скоро - на неделе с 14 по 20 апреля. Стоимость базовой версии 5060 пока остаётся загадкой.
Хоть презентация RTX 5060 Ti только впереди, никакой интриги насчёт её характеристик уже нету: она была полностью рассекречена до анонса.