Содержимое, привязанное к неактивному аккаунту, например, на "Диске" или "Google Фото", также будет удалено.

Google начала рассылать по электронной почте предупреждения об удалении старых учетных записей с 1 декабря 2023 года. "Под нож" попадет и весь накопленный такими аккаунтами контент.

Это решение затрагивает аккаунты, которые были неактивны в течение 2 лет. Письма-напоминания получили, в том числе украинские пользователи.

Помимо того, что адрес электронной почты Gmail станет недоступным, также пропадут все накопленные таким аккаунтом данные на "Диске", YouTube и в "Google Фото".

Видео дня

Самый простой способ сохранить свой аккаунт Google – время от времени входить в него. Если вы пользовались своим аккаунтом Google в течение последних двух лет, то он будет считаться активным и не будет подлежать удалению.

Также поддержать статус "активной" учётной записи можно загружая приложения из Google Play, выполняя поиск в Google (с авторизацией), смотреть видео на YouTube, выполнять действия в Google Drive и т.д.

Стоит отметить, что нова политика касается только обычных бесплатных аккаунтов Google. Корпоративные или образовательные аккаунты не пострадают.

Как сообщал ранее УНИАН, Google упростила удаление личной информации из поисковика – теперь делать это можно прямо в "Поиске". Также компания будет предупреждать о попадании контактов пользователей в cеть.

Вас также могут заинтересовать новости: