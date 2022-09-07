Флагманы Apple смогут держать заряд сутки.

Корпорация Apple презентовала новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, флагманские смартфоны представлены в пяти цветах. Мини-версии смартфона нет. Стоимость новинок будет стартовать от $799 долларов.

Диагональ экрана iPhone 14 6,1 дюйма, а iPhone 14 Plus - 6,7.

В обеих смартфонах установлен процессор A15. Такой же процессор был в iPhone 13 Pro.

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Вот в таких цветах представлен iPhone 14.

Цена iPhone 14 будет стартовать от $799 долларов, а iPhone 14 Plus - от $899.

Флагманы Apple появятся в продаже уже скоро - обычная модель будет доступна 16 сентября, а версю Plus можно будет купить 7 октября.