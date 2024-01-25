Смартфон бросали на бетон с высоты пояса под разными углами, а титановую рамку царапали гравером.

На ютуб-канале PBKreviews устроили проверку последнему флагману Samsung. Автор видео максимально издевался над Galaxy S24 Ultra, но девайс прошел испытания с достоинством.

Методика тестирования довольно простая: смартфон просто бросали на бетон с высоты пояса под разными углами. Это первый этап. На втором этапе дисплей телефона был подвергнут воздействию песка с мелкими камнями.

После всех тестов Galaxy S24 Ultra не получил каких-либо критических повреждений. Так, на дисплее появился скол в самом углу, а на рамке возникли царапины, но не более. Дополнительно автор попытался поцарапать нижнюю грань смартфона – она тоже отлично справилась с этим испытанием.

Как известно, Galaxy S24 Ultra – единственная модель линейки S24, которая оснащается стеклом Gorilla Glass Armor. Оно не только снижает отражение при ярком освещение, но и более устойчиво к царапинам и повреждениям при падениях.

Кроме того, топовый флагман Galaxy S24 Ultra единственным из серии получил титановый корпус – как у iPhone 15 Pro. Он намного прочнее и легче алюминия или стали. Но при этом стоит дороже, хоть и не настолько, чтобы это ощутимо сказалось на розничной стоимости смартфонов.

Также в ходе тестов выяснилось, что у Samsung Galaxy S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max. Южнокорейский флагман не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди неигровых смартфонов.

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