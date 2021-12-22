Ивент обещает быть насыщенным на новинки.

Компания Xiaomi анонсировала презентацию горячо ожидаемой флагманской линейки смартфонов Xiaomi 12. Мероприятие состоится 28 декабря в 13:30 по Киеву.

Ожидается, что в серию войдут сразу четыре модели: Xiaomi 12, 12 Pro, 12X и 12 Ultra. Но не факт, что на ивенте мы увидим их все (в прошлый раз Xiaomi 11 Ultra задержалась на три месяца).

О характеристиках новых флагманов известно не так много, лишь то, что они получат топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. По информации инсайдеров, новую линейку также оснастят изогнутым OLED-экраном с врезанной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой.

Что касается упрощенной модели Xiaomi 12X, которая попробует занять свою нишу на рынке доступных и небольших Android-смартфонов, то она отличится Snapdragon 870 и компактным корпусом с дисплеем 6,28".

Глава Xiaomi Лей Цзюнь в преддверие презентации оставил сообщение на сайте Weibo, в котором отметил, что компания нашла ответ на вопрос, как сделать технику быстрее и надежнее.

Читайте такжеXiaomi готовит революцию в мире аккумуляторов для смартфоновНа этом же ивенте покажут и MIUI 13, интерфейс которой частично показали в видео. Оболочка получит функцию непрерывной прокрутки, настраиваемую боковую панель инструментов и новые мини-виджеты.

А меж тем Xiaomi в преддверии новогодних праздников снизила цены на свои смартфоны в Украине. Распродажа продлится до 10 января, поэтому не стоит торопиться – ещё есть время как следует всё обдумать.

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