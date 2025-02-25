Официальная премьера Xiaomi 15 Ultra состоится уже в четверг, 27 февраля.

Xiaomi подтвердила, что Xiaomi 15 Ultra будет представлен в четверг, 27 февраля. А пока компания рассказала о характеристиках камер и опубликовала примеры фото, сделанных при помощи основной камеры смартфона.

В Xiaomi смартфон называют "богом ночной фотосъемки". Создатели устройства говорят, что обновленная система камер Xiaomi 15 Ultra умеет выдавать снимки очень высокого качества даже в условиях низкого освещения. Особенно хорошо у смартфона выходит портреты.

"Качество фото значительно возросло, превосходя все предыдущие модели Ultra. Снимки остаются четкими и выразительными при любом освещении и расстоянии", – говорит Xiaomi про свой новый смартфон.

Видео дня

Уже подтверждено, что Xiaomi 15 Ultra получит дюймовый основной сенсор и массивный перископ с разрешением 200 Мп. У него самая большая диафрагма среди всех Xiaomi, также есть поддержка фокусного расстояния до 400 мм.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra появились в интернете ранее. Смартфон выйдет с 6,73-дюймовым дисплеем OLED 2K, процессором Snapdragon 8 Elite, батарейкой 6000 мАч и корпусом с защитой IP69. Конкурировать "Ультра" будет с Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra, как сообщается, будет представлен 27 февраля в Китае, но уже в начале марта состоится его дебют на глобальном рынке. Примерно в это же время дебютирует глобальная версия Xiaomi 15.

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