Xiaomi хвастается фотографиями и называет 15 Ultra "богом ночной съемки"/ фото Xiaomi

Xiaomi подтвердила, что Xiaomi 15 Ultra будет представлен в четверг, 27 февраля. А пока компания рассказала о характеристиках камер и опубликовала примеры фото, сделанных при помощи основной камеры смартфона.

В Xiaomi смартфон называют "богом ночной фотосъемки". Создатели устройства говорят, что обновленная система камер Xiaomi 15 Ultra умеет выдавать снимки очень высокого качества даже в условиях низкого освещения. Особенно хорошо у смартфона выходит портреты. 

"Качество фото значительно возросло, превосходя все предыдущие модели Ultra. Снимки остаются четкими и выразительными при любом освещении и расстоянии", – говорит Xiaomi про свой новый смартфон. 

Видео дня

Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 25 февраля 2025

Уже подтверждено, что Xiaomi 15 Ultra получит дюймовый основной сенсор и массивный перископ с разрешением 200 Мп. У него самая большая диафрагма среди всех Xiaomi, также есть поддержка фокусного расстояния до 400 мм.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra появились в интернете ранее. Смартфон выйдет с 6,73-дюймовым дисплеем OLED 2K, процессором Snapdragon 8 Elite, батарейкой 6000 мАч и корпусом с защитой IP69. Конкурировать "Ультра"  будет с Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

Xiaomi 15 Ultra, как сообщается, будет представлен 27 февраля в Китае, но уже в начале марта состоится его дебют на глобальном рынке. Примерно в это же время дебютирует глобальная версия Xiaomi 15.

Вас также могут заинтересовать новости: