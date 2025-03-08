По сути, это многофункциональный хаб, со стильным дизайном и множеством полезных гаджетов.

Компания Xiaomi представила один из самых необычных гаджетов для дома – "умную" тумбочку. По сути, это многофункциональный хаб, со стильным дизайном и множеством полезных гаджетов.

Называется новинка Fun Sleep Smart Multi Bedside Table G1. В одном предмете интерьера разместились беспроводная зарядка для смартфонов, будильник со встроенной умной колонкой и даже стальной сейф, который выдерживает вес до 80 кг. Его можно разблокировать отпечатком пальца или вводом цифрового пароля.

Также тумбочка оснащена встроенным ночником с динамической подсветкой и имитацией рассвета по утрам. Предусмотрены разъемы USB-A и USB-C для зарядки гаджетов по проводу, и даже есть несколько розеток мощностью 240 Вт для подключения обычных бытовых приборов.

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Необычный домашний гаджет оценили в 1199 юаней, или около 165 долларов. Есть в черном и белом цветах.

Ранее Xiaomi выпустила свой главный смартфон в году – 15 Ultra. У флагмана 6.73’’ OLED 2K-экран, влагозащита IP68 и массивный перископ на 200 Мп. Конкурировать он будет с iPhone 16 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ и другими топовыми камерофонами.

Слухи из Китая указывают на то, что следующий смартфон Xiaomi получит рекордную батарею 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

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