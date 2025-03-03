Xiaomi выпустила новый 'народный' смартфон за 115 долларов: чем он хорош

Утверждается, что это самый быстрый смартфон в своем сегменте.

Компания Xiaomi вывела на рынок новый смартфон от своего суббренда Poco – M7 5G. Утверждается, что это самый быстрый смартфон в своем сегменте.

Устройство получило большой 6,88-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Правда, разрешение ограничивается лишь HD+. Дисплей прошел сертификацию TUV Rheinland, что снижает нагрузку на зрение пользователя при длительном пользовании.

Работает телефон на Snapdragon 4 Gen 2 в паре с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Из коробки установлен Android 14 с фирменной прошивкой HyperOS и гарантией четырех лет обновлений. Емкость аккумулятора составила 5160 мАч, мощность зарядки – 18 Вт (но в комплект поставки входит зарядный блок мощностью 33 Вт).

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Любители фотографии оценят 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX852 и датчик глубины для портретных фото. Спереди – фронтальная камера на 8 Мп. Дополнительные функции включают защищенный от воды и пыли корпус по стандарту IP52, боковой сканер отпечатков пальцев, а также разъемом USB-C и 3.5-мм аудиоджеком для подключения наушников. Дешевизну смартфона выдает пластиковый корпус, снизу имеется заметный "подбородок".

Телефон уже поступил в продажу в ряде регионов. Так, в Индии Poco M7 5G оценили от 9999 рупий или около 4800 грн. Модель 8/128 ГБ обойдется в 5200 грн.

Ранее Xiaomi 15 и 15 Ultra получили глобальные версии – цены выше, батареи меньше. К примеру, "Ультра" в Европе будет стоить дороже и Galaxy S25 Ultra, и iPhone 16 Pro Max.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

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