Редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X, который принес безрамочный дизайн с Face ID и множество других новшеств.

Модельный ряд iPhone радикально не менялся уже два года – с момента, когда 14 Plus пришел на смену 13 mini. По данным отраслевых источников, к 2025 году корпорация Apple снова уберет из линейки лишний айфон, заменив его новым устройством.

Сообщается, что новинка будет называться iPhone 17 Slim и заменит собой Plus-версию, которая не пользуется популярностью у пользователей. Редизайн этого устройства по значимости будет напоминать релиз iPhone X. На текущий момент о iPhone 17 Slim известно следующее:

iPhone 17 Slim будет иметь "значительно более тонкий дизайн" с алюминиевой конструкцией, а не титановой, как у моделей iPhone Pro.

Дисплей 6,5-6,6 дюймов – нечто среднее между iPhone 17 и 17 Pro Max.

Измененный блок камеры, который впервые разместится сзади по центр.

Улучшенное антибликовое покрытие экрана.

24-мегапиксельная фронтальная камера против 12 Мп в iPhone 14 / 15.

8 ГБ оперативной памяти по сравнению с 6 ГБ у iPhone 15 Plus.

Процессор Apple A19.

Упоминается, что с точки зрения позиционирования и стоимости 17 Slim будет совершенно новым продуктом с ценником выше, чем у iPhone Pro Maх ($1199). Если это так, то, возможно, iPhone Slim в конечном итоге станет iPhone Ultra, о котором ходят слухи уже несколько лет.

Видео дня

Презентация iPhone 17 состоится не ранее осени 2025 года. А весной 2025-го Apple намерена выпустить бюджетный iPhone SE, который тоже ждет крупный редизайн. Ожидается, что на смену устаревшему 4,7 дюймовому IPS-дисплею придет 6,1-дюймовый OLED-дисплей.

А меж тем до релиза iPhone 16 года осталось чуть больше двух месяцев. Если верить инсайдам, "прошки" рекордно вырастут в размерах, а все модели iPhone 16 получат еще одну кнопку.

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