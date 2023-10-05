Пользователи фиксируют сбои в работе устройств, отчеты об ошибке не отправляются.

У россиян массово перестали работать самые популярные китайские смартфоны. Об этом сообщает The Moscow Times.

В частности, владельцы смартфонов Xiaomi жалуются на сбои в работе устройств: перестали открываться приложения Xiaomi Community, Mi Store, GetApps, не синхронизируется Xiaomi Cloud, а отчеты об ошибке не отправляются.

Пользователи Mi Home также не могут авторизоваться в экосистеме и подключиться к гаджетам через сеть. Из-за сбоя пропала возможность удаленного запуска камер наблюдения, роботов-пылесосов и чайников.

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Как сообщается, бльше всего жалоб поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. аналогичные проблемы зафиксированы с китайскими смартфонами и в Беларуси.

Тем временем в компании Xiaomi подтвердили сбой на серверах. Отмечается, что только за шесть месяцев текущего года компания поставила в РФ 3,5 млн устройств.

В апреле текущего года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Известно, что компания не просто продолжила свою работу в РФ после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе.

В самой компании завили, что категорически отвергают обвинения. "Мы не поддерживаем никакие военные действия. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире", - сообщили в Xiaomi.

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