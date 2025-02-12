Смартфон выпустят в 4 цветах: розовом, чёрном, серо-зелёном и серебряном.

В сеть утекли рендеры Samsung Galaxy A56, опубликованные инсайдером Эваном Блассом. Изображения демонстрируют дизайн нового бюджетного смартфона Samsung и подтверждают ранние слухи.

Galaxy A56 сильно напоминает A55 и A35 с их плоскими гранями и дисплеем, но есть ключевые отличия. Вместо трёх отдельных камер, как у предшественников, новый смартфон получит единый продолговатый блок, объединяющий объективы.

Помимо визуальных изменений, утечки указывают на использование чипсета Exynos 1580 с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенного хранилища. Дисплей останется AMOLED с частотой 120 Гц и разрешением Full-HD. Основная камера будет на 50 МП, а сверхширокоугольный и макрообъективы получат 12 МП и 5 МП соответственно. Фронтальная камера снизит разрешение с 32 МП (как у A55) до 12 МП, но, возможно, это улучшит качество съёмки за счёт новых сенсоров.

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Наиболее любопытное изменение касается батареи. Хотя её ёмкость останется на уровне 5000 мАч, Galaxy A56, судя по утечкам, получит поддержку быстрой зарядки 45 Вт. Это станет большим шагом вперёд по сравнению с 25-ваттной зарядкой Galaxy A55 и даже сделает смартфон быстрее, чем Galaxy S25 в этом аспекте.

Бласс показал четыре цветовых варианта: чёрный, розовый, серебристый и серо-зелёный.

Пока неясно, станет ли A56 глобальной моделью или будет выпущен только в некоторых регионах, как это было с A55. Конкуренция в этом сегменте будет жёсткой, ведь в ближайшие месяцы ожидается выход Pixel 9a и iPhone SE 4, которые могут составить серьёзную альтернативу среди доступных устройств.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, сколько будут стоить смартфоны Xiaomi 15. Цена европейской версии оказалась в два раза больше, чем устройства для Китая.

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