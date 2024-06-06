Оно защитит экран даже при падении на асфальт или бетон с высоты 1 метра.

Corning, известный производитель стекла Gorilla Glass, представил новый тип стекла, с которым разбить экран смартфона будет сложнее. Оно предназначено для Android-і-девайсов бюджетного и среднебюджетного сегмента.

В анонсе говорится, что Gorilla Glass 7i – это улучшенная и обновленная версия Gorilla Glass 7, которое вышло 4 года назад под брендом Victus. То стекло предназначалось для флагманов, а 7i будет использоваться в производстве, в том числе и доступных устройств.

Во время лабораторных тестов новое стекло выдержало падение с высоты до 1 метра на грубые поверхности – в том числе асфальт и бетон. Производитель уверяет, что оно в два раза устойчивее к царапинам, чем конкурирующие стекла.

Для сравнения, многие производители недорогих смартфонов используют в своих девайсах стекла Gorilla Glass прошлых поколений. Например, в Google Pixel 8a установлено Gorilla Glass 3, которое вышло 11 лет назад.

Известно, что первым заказчиком Gorilla Glass 7i стал китайский бренд Oppo для пока что неанонсированной модели. А со временем им начнут оснащать "умные" часы и другие мобильные гаджеты.

Дроп-тест Gorilla Glass 7i

Если верить слухам, iPhone 16 Pro Max получит самые тонкие рамки экрана в мире – всего 1,15 мм. Для сравнения, у нынешнего лидера Galaxy S24 Ultra этот показатель равен 1,5 мм. Рендеры демонстрируют, что 16 Pro Max будет выглядеть практически настолько близко к идеалу, насколько это возможно.

Ранее УНИАН рассказывал, что означает зеленая или желтая точка на экране телефона. На самом деле, таким образом ОС забоится о вас, хоть порой эти индикаторы могут раздражать.

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