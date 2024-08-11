Независимо от того, используете ли вы iPhone или Android-девайс, ущерб будет одинаковым.

Оставить смартфон заряжаться ночью может показаться привычным и удобным решением. Ведь что может быть проще, чем подключить его перед сном и утром получить полностью заряженное устройство? Однако техэксперты рассказали, почему стоит отказаться от этой привычки.

Все дело в том, что по достижению 100% зарядки, телефон продолжает терять небольшой процент заряда и начинает вновь заряжаться, что создает лишние циклы зарядки и разрядки. Цикл зарядки аккумулятора считается завершенным, когда пользователь израсходовал количество заряда, эквивалентное 100% объема батареи – причем необязательно за один раз.

Длительное нахождение аккумулятора в режиме такой "подзарядки" ускоряет снижение емкости батареи. Хоть современные смартфоны оснащены специальными контроллерами питания, прекращающими прием заряда, когда батарея достигает 100%, это не исключает возможных проблем.

Видео дня

Дать телефону полностью разрядиться, прежде чем снова зарядить его до максимума – это одно из худших действий, которые вы можете совершить – отметил эксперт.

Опасения экспертов не беспочвенны. Компании-производители смартфонов тоже советуют подключать мобильные девайсы к сети после предупреждения о низком уровне заряда и отключать примерно на 80-90%. Лучше всего, чтобы смартфон всегда был слегка разряжен – так батарея проживет дольше всего.

Как правильно заряжать телефон ночью

Многие смартфоны уже оснащены функцией, которая ограничивает зарядку до определенного уровня. Например, на iPhone доступно ограничение в зарядке до 80%, тогда как смартфоны Samsung предоставляют возможность ограничить зарядку на уровне 85 процентов.

Таким образом, если вы привыкли, либо нет другой возможности, кроме как заряжать смартфон всю ночью, вы сохраните продолжительность жизни АКБ, даже пускай если это лишь несколько месяцев.

Скорость деградации аккумулятора зависит от различных факторов, включая то, как именно вы заряжаете свое устройство. УНИАН делился советами специалистов, как правильно заряжать смартфон в 2024.

Вас также могут заинтересовать новости: