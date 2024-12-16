Вышел самый дешевый в мире Android-смартфон на Snapdragon 8 Gen 3

Он будет конкурировать с новыми моделями от Redmi и Realme.

Компания Honor представила новый смартфон Honor GT, который стал самым недорогим аппаратом на базе экс-флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3. Его стоимость на китайском рынке составляет 2199 юаней, или 300 долларов, пишет Fone Arena.

Помимо топового процессора, новинка от Honor оснащается дисплеем FHD+ AMOLED с диагональю 6,7 дюйма и частотой 120 Гц. Частота регулировки ШИМ составляет 3840 Гц – в этом плане девайс превосходит почти все флагманские смартфоны. Чем выше показатель ШИМ, тем более безопасно устройство для глаз.

В основной камере у Honor GT стоит 50-Мп сенсор Sony IMX906 на 1/1,56 дюйма с поддержкой оптической стабилизации изображения. Его дополняет 12-Мп ультраширик с возможностью макросъемки. Фронтальный сенсор получил разрешение 16 Мп и диафрагму f/2.45. Емкость аккумулятора составляет 5300 мАч, поддерживается быстрая зарядка 100 Вт через USB Type-C.

Видео дня

Для повышения эффективности работы приложений и игр компания разработала уникальный движок Phantom Engine. Среди его особенностей – нейросеть для прогнозирования зависаний кадров, динамическая оптимизацию энергопотребления в зависимости от уровня нагрузки и технология распознавания видео для улучшения воспроизведения фильмов.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой Magic UI 9.0, корпус толщиной 7,7 мм получил защиту IP65. На выбор три цвета: чёрный, белый и зеленый. За 300 долларов доступна младшая версия смартфона с 12/256 ГБ памяти. Топовая версия на 16 ГБ/1ТБ обойдется в 450 долларов.

Honor GT будет конкурировать с Realme Neo 7 и недавно выпущенным Redmi K80, который тоже комплектуется чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, но стоит на 30 долларов дороже.

Этой осенью на рынке начали появляться смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 – процессоров нового поколения. В ноябрьском рейтинге AnTuTu лучше всего себя показал Asus ROG 9 Pro – он лидирует с большим отрывом от Vivo X200 Pro. Замыкает тройку лидеров Oppo Find X8 Pro.

Вас также могут заинтересовать новости: