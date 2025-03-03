Устройства Realme победили сразу в двух категориях.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Устройства Realme победили сразу в двух категориях.

Все смартфоны разделили на 5 категорий: до 999 юаней (~140 долларов), до 1999 юаней (~280 долларов), до 2999 юаней (~415 долларов), до 3999 юаней (~555 долларов), от 3999 юаней и выше. Если вы не следите активно за рынком смартфонов, это может быть полезно при выборе нового устройства.

Начальный сегмент. Среди моделей, которые можно купить в Китае по цене до 140 долларов, лидером стал Nubia Maverics. Сразу за ним идут iQOO Z9x и Honor Play 50. Все они предлагают оптимальные характеристики процессора и камеры по меркам своего ценового сегмента.

Среди моделей, которые можно купить в Китае по цене до 140 долларов, лидером стал Nubia Maverics. Сразу за ним идут iQOO Z9x и Honor Play 50. Все они предлагают оптимальные характеристики процессора и камеры по меркам своего ценового сегмента. Бюджетный сегмент. iQOO Neo9S Pro возглавил топ самых эффективных смартфонов по цене до 250 долларов, на втором месте – iQOO Z9 Turbo+. Redmi Turbo 3 замыкает тройку.

iQOO Neo9S Pro возглавил топ самых эффективных смартфонов по цене до 250 долларов, на втором месте – iQOO Z9 Turbo+. Redmi Turbo 3 замыкает тройку. Среднебюджетный сегмент . Лидер этого ценового диапазона – realme Neo 7, который имеет самый мощный чипсет в сегменте и массивную батарею 7000 мАч. На втором и третьем местах – iQOO Neo9S Pro+ и OnePlus Ace 5.

Субфлагманы. В сегменте более дорогих Андроидов (до $555) лидирует realme GT7 Pro на базе Snapdragon 8 Elite. Второе и третье места тоже заняли телефоны с новейшей флагманской SoC от Qualcomm.

Флагманы. В самой дорогой категории первое место занимает OnePlus 13, который получил наиболее передовые решения в индустрии и на сегодня является самым автономным флагманом нового поколения. За ним идут vivo X200 и Honor Magic 7.

Видео дня

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, авторы AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных Android-устройств. Почти весь топ флагманов занят смартфонами на базе Snapdragon 8 Elite, а в списке среднебюджетников в основном смартфоны с чипами MediaTek.

Напомним, на днях в продажу поступил "бюджетный" iPhone 16e от Apple. Релиз получился неоднозначным: смартфон получил OLED-экран, Face ID и Apple Intelligence, но остался с одинарной камерой и старым вырезом. Плюс, заметно вырос ценник.

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