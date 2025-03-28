При этом стоимость устройства составляет современные $599.

Компания Light Phone выпустила Light Phone III – новое поколение "глупого" смартфона, который предлагает только базовый функционал. В сравнении с предыдущей моделью с электронными чернилами, новинка получила черно-белый OLED-дисплей.

Основная идея, которую продвигают в компании: в устройстве не должно быть бесконечных новостных лент. В Light Phone III отсутствует доступ к интернету, почте и сторонним аппам – ни Instagram, ни TikTok, ни браузера.

На Light Phone III можно звонить, писать сообщения, слушать музыку, делать заметки, ставить будильник и совершать NFS-платежи. Также есть простенькая камера в стиле "мыльницы" с двухступенчатой кнопкой затвора и фиксированным фокусом.

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Железо в телефоне соответствует тому, что ждешь в 2025 году: Snapdragon 4450, 6+128 ГБ памяти, камера на 50 Мп сзади и на 12 Мп спереди, ёмкость АКБ – 1800 мАч. На корпусе Light Phone III также имеется физическое колесо прокрутки для управления яркостью и фонариком.

По габаритам смартфон шириной напоминает iPhone, но вертикально гораздо короче, что делает его удобным для набора текста одной рукой. Диагональ экрана – 3,92" вместо 2,8" у предшественника.

Сейчас цена Light Phone III на сайте компании составляет 599 долларов (~24 000 грн). По предзаказу телефон стоил 299 долларов (~12 000 грн).

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

Свежее исследование показало, что люди по всему миру стали чаще покупать дорогие смартфоны. Модели дороже 600 долларов способны охватить больше клиентов за счет лучших процессоров, камер, дисплеев и функций ИИ. И, как правило, это Айфоны.

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