Оно не умеет измерять пульс и считать калории, но при этом в кольце уместился полноценный LCD-экран.

Компания Casio представила свое первое умное кольцо, и оно получилось по-настоящему оригинальным. По сути, это крошечные цифровые часы, которые надеваются на палец и показывают время, пишет The Verge.

Дизайн новинки вдохновлен легендарными G-Shock 5000. Габариты гаджета едва достигают одного дюйма, но при этом в кольце уместился полноценный LCD-экран. На одной батарее он работает до двух лет, которую можно заменить в случае разрядки.

Также кольцо получило три функциональные кнопки, водозащиту, быстрое переключение между двумя часовыми поясами, секундомер и таймер со световым индикатором – когда время подойдет к концу, он начнет мигать. Корпус выполнен из нержавеющей стали, весит кольцо всего 16 граммов.

А вот стандартных для подобных устройств функций здоровья нет. Мониторить сердечный ритм, температуру тела, качество сна не получится.

Запуск новинки запланирован на декабрь 2024 года. Ее оценили в 125 долларов (около 5000 грн).

Напомним, этим летом Samsung представила Galaxy Ring – девайс, который в теории может заменить умные часы и трекеры. Пока что подобный продукт считается чем-то нишевым, но выпуск смарт-кольца от крупнейшего в мире производителя гаджетов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

Свое "умное" кольцо скоро должна представит и Apple. СМИ писали, что компания всерьез обеспокоена скорым выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску условного Apple Ring.

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