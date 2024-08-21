Пока Apple продолжает работать над складным iPhone, другие производители готовят к релизу складной смартфон нового поколения.

Как известно, Huawei сейчас работает над первым потребительским складным смартфоном с двумя шарнирами, то есть складывающийся втрое. Его выход ожидался до конца года, но теперь в компании подтвердили, что устройство поступит в продажу уже в следующем месяце.

Таким образом китайский IT-гигант будет первым, выпустившим складывающийся в три слоя смартфон. Собственно, пока что из конкурентов мы видели лишь прототипы TCL и Samsung.

Как сообщается, экран такого телефона в разложенном состоянии будет иметь диагональ около 10 дюймов, то есть фактически он может заменить планшет. А в сложенном виде он должен быть соразмерен с обычным смартфоном.

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О других характеристиках новинки информации пока нет. Мы видели фото, на котором глава Huawei уже ходит с таким смартфоном. Выглядит девайс толще, чем обычные складные устройства, но, при этом он все равно не такой громоздкой, как можно было бы ожидать от революционного аппарата с двумя шарнирами.

Напомним, ранее в этом году Huawei забрала у Samsung статус ведущего производителя складных смартфонов. В ассортименте китайцев есть как Fold-подобные устройства, так и "раскладушки". Примечательно, что компания добилась этого, ограничив свои поставки только местным рынком.

Как рассказывал УНИАН, в ближайшее время складные смартфоны должны стать массовым товаром. Недавно бренд Nubia выпустил самую дешевую модель на рынке всего за $415, а до конца 2024 года Samsung собирается выпустить недорогие Galaxy Z Fold FE и Flip FE.

А пока Huawei готовится представить складывающийся втрое телефон, Apple лишь в 2026 году выпустит свой первый складной iPhone. Причем, какой-то революции ждать не стоит: устройство будет походить на Samsung Galaxy Z Flip, то есть иметь форм-фактор "раскладушки".

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