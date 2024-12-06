Смартфон станет прямым конкурентом Huawei Mate XT, который произвел настоящий фурор в мобильном мире.

Samsung, как сообщается, собирается встряхнуть свою линейку складных смартфонов. Многочисленные сообщения указывают на то, что компания готовит к релизу конкурента Huawei Mate XT, свою первую Galaxy-раскладушку с тремя экранами.

Ранее ожидалось, что Samsung выпустит подобный телефон уже в следующем году, но по информации авторитетного инсайдера Росса Янга производитель не станет торопиться с выпуском "трикладушки", поэтому ее релиз стоит ждать в лучшем случае в начале 2026 года.

Согласно утечкам, "трикладушка" Samsung получит два складывающихся внутрь шарнира. Единственная на сегодняшний день "трикладушка" – Huawei Mate XT – складывается по принципу гармошки, когда один шарнир сгибается наружу, а другой внутрь.

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На 2025 год у Samsung уже запланировано четыре новых складных Galaxy. Вдобавок к Z Fold 7 и Z Flip 7 компания планирует выпустить Z Flip 7 FE (более доступный) и Z Fold 7 SE (более дорогой), которые, вероятнее всего, появятся осенью.

Samsung пойдет на упрощение складных смартфонов в попытке вернуть утраченные позиции на рынке. Аналитики говорят, что Samsung не может успешно конкурировать на рынке складных устройств, который сама же и создала, из-за китайских аналогов, предлагающих более передовые технологии, современный дизайн и доступный ценник.

По слухам, свою первую тройную "раскладушку" также готовит Xiaomi и Honor. Аналитики прогнозируют рост рынка складных устройств примерно на 30% в 2026 году. Запуск первого складного iPhone также будет способствовать этому.

Ранее ожидаемый многими Samsung Galaxy S25 Ultrа показали на видео. Свежая утечка подтверждает, что впервые за несколько лет флагманский смартфон Samsung выходит в обновленном дизайне.

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