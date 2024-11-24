На данный момент единственной компанией, выпустившей так называемую "трикладушку", является Huawei.

Samsung разрабатывает новый складной смартфон Fold 7 Variant (Triple), который станет первой тройной "раскладушкой" компании. Причем выйти он может уже совсем скоро, сообщает портал Android Authority со ссылкой на известного инсайдера Yeux1122.

Единственная на данный момент раскладушка с тремя экранами – Huawei Mate XT – складывается по принципу гармошки, когда один шарнир сгибается наружу, а другой внутрь. Согласно источнику, Samsung решила пойти по другому пути: ее Fold получит два складывающихся внутрь шарнира.

За счет такого решения внутренний экран "трикладушки" Samsung будет состоять из нескольких отдельных частей, что позволит улучшить пользовательский опыт. У Huawei Mate XT все три "экрана" являются одним и тем же дисплеем, разложенным неполностью или полностью.

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Инсайдер также подтвердил недавние слухи о разработке Galaxy Z Flip 7 FE и Galaxy Z Fold 7 Special Edition, недорогих складных Samsung. Обе модели могут выйти одновременно с обычными Z Fold 7 и Z Flip 7 летом 2025 года. Таким образом в следующем году появится сразу пять новых складных Galaxy.

По слухам, свою тройную "раскладушку" также готовит Xiaomi и Honor. В Android Authotiry считают, что 2025 год станет годом бума для складных телефонов нового поколения.

Статистика продаж показывает, что складные устройства в последние годы становятся все популярнее у пользователей – даже несмотря на высокий ценник и проблемы со складками. Например, в октябрьском рейтинге удовлетворенности AnTuTu первое место занимает складной OPPO Find N3.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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