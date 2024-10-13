В последние годы дизайн Galaxy S FE не выделялся заметными изменениями. Новая модель должна освежить внешний облик устройств этой серии.

До выхода серии Galaxy S25 остается три месяца, но уже появились некоторые сведения и о Galaxy S25 FE, который дебютирует лишь осенью 2025-го. Источник заявляет, что Samsung планирует сделать следующий "народный флагман" своим самым тонким смартфоном.

Издание TheElec узнало, что новинка будет иметь более изящный дизайн по сравнению с Galaxy S24 FE, у которого толщина составляет 8 мм. Точные характеристики S25 FE пока неизвестны, но Samsung стремится сделать его более тонким, чем стандартный Galaxy S24 с толщиной 7,6 мм.

Для выполнения данной задачи Samsung планирует использовать более тонкий аккумулятор и переработать внутреннюю компоновку. Это распространенный прием, который применяют производители смартфонов для создания более тонких моделей.

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В СМИ предполагают, что такое решение Samsung могла принять, чтобы конкурировать с новым тонким iPhone 17 Air (или iPhone 17 Slim), который, по слухам, придtт на смену Plus-версии. Ожидается, что это будет первый действительно значительный редизайн Айфона с момента выхода iPhone X в 2017 году.

Напомним, Samsung анонсировала Galaxy S24 FE в конце сентября. Девайс получил дизайн базовых моделей, поддержку ИИ-фишек Galaxy AI, а обновления на него будут приходить до 2031 года, когда выйдет Android 21.

Презентация флагманской серии Samsung Galaxy S25 состоится в январе 2025 года. По слухам, вся линейка будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 4, а топовая модель Ultra получит обновленный дизайн в стиле iPhone и 50 Мп сверхширокоугольный объектив.

Ранее в сети была информация, что устройства Samsung могут лишиться беспроводной зарядки. Все из-за проигрыша в затянувшемся патентном споре. Причем речь касается как будущих устройств, так и уже выпущенных.

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