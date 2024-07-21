Утверждается, что проблемы во время использования возникли у более 80% покупателей.

18 июля Samsung запустила продажи Galaxy Buds 3 Pro $249, а спустя пару дней компания объявила о, фактически, отзывной кампании. У топовых наушников вскрылась неприятная проблема, связанная с неудачной конструкцией, пишет The Verge.

Первые покупатели обнаружили, что съемные амбушюры часто ломаются. Места их крепления оказались чересчур хрупкими и просто отламываются при снятии насадки. Один из пользователей, назвавшийся "работником Samsung", утверждает, что проблемы возникли у более 80% покупателей.

В соцсетях и в обзорах на YouTube жалобы подтверждаются и дополняются новыми: резкое падение громкости, порой слышны щелчки и свист в режиме шумоподавления, а футляр и сами наушники неровно покрашены. И это лишь часть проблем, на которые жалуются разочарованные покупатели.

Samsung быстренько признала, что устройство вышло проблемным, извинилась и отозвала имеющиеся экземпляры. Крупные торговые площадки вроде Amazon тоже отозвали предпродажи наушников. На страничке Galaxy Buds 3 Pro говорится, что продажи проблемного аксессуара возобновятся в конце августа.

Напомним, в новым поколением Galaxy Buds производитель решил изменить дизайн, причем кардинально. Теперь дизайн напоминает эппловские AirPods с длинной плоской ножкой. Кейс тоже теперь новый – с прозрачной верхней крышкой.

Вместе с новыми наушниками, на летней презентации Samsung представила новые складные смартфоны, смарт-часы, а также раскрыла характеристики и цену своего дебютного смарт-кольца. Galaxy Ring – носимый гаджет, с которым часы и фитнес-трекер могут уйти в прошлое.

А осенью должен выйти "народный" Galaxy S24 FE, который станет компромиссной версией флагманского Galaxy S24. Инсайдеры уже полностью раскрыли дизайн и характеристики устройства и даже назвали ценник.

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