При цене дешевле 300 долларов они предлагают плавный дисплей, большую автономностью и достойную производительность.

С начала 2024 года производители смартфонов успели выпустить кучу дешевых, но качественных девайсов. Но какую модель выбрать, учитывая, что в продаже много моделей? На этот вопрос ответили специалисты портала NY Times.

В отличие от привычных топов с кучей моделей, редакторы NY Times выбрали всего два телефона. По их мнению, это самые сбалансированные Android-девайсы по соотношению цены и качества.

Самым оптимальным бюджетным вариантом назвали Samsung Galaxy A15 5G. У него яркий OLED-дисплей, он достаточно быстр при выполнении повседневных задач для большинства людей и имеет длительное время автономной работы – и все это по цене 200 долларов.

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Кроме того, Galaxy A15 будет дольше оставаться актуальней, чем большинство бюджетников. Samsung пообещала обновлять смартфон в течение четырех лет с момента релиза, то есть свежие обновления будут приходить вплоть до 2028 года, когда выйдет Android 19.

Единственным недостатком Galaxy A15 назвали отсутствие официального рейтинга IP. Это означает, что его нельзя ронять в воду и беречь от песка и пыли.

Второй смартфон – Moto G Power (2024). Он стоит на $100 дороже, но имеет большой 6,7-дюймовый ЖК-дисплей на 120 Гц, быструю зарядку и лучшую производительность, чем большинство других смартфонов в этом ценовом диапазоне.

Но главная его особенность – возможность работать без подзарядки почти два дня. Причем речь идет об активном использовании, а не о режиме ожидания. А для полной зарядки с помощью прилагаемого зарядного устройства требуется чуть менее двух часов, чтобы полностью восполнить батарею.

Главным недостатком этого бюджетника назвали камеры. Снимки, сделанные на Moto G Power 2024, довольно средние, даже при хорошем освещении. Впрочем, сам производительность позиционирует свой девайс как бюджетный телефон для игр, поэтому у него все же другое позиционирование.

Ранее в сети публиковался полный список гаджетов, которые получат Android 15. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новую прошивку – есть ли смысл ждать апдейта или, возможно, пора задуматься об апгреде.

А если вы из тех пользователей, для которых скорость зарядки смартфона является одним из его главных аспектов, то специалисты составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2024 году. Первые три места занимают устройства Realme, Xiaomi и iQOO.

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