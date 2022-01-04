Новинка будет конкурировать с Xiaomi 12 Pro и Moto Edge X30.

Как и ожидалось, в Китае состоялась "мировая премьера" первого настоящего флагмана премиум-класса компании Realme – GT 2 Pro. Новинка окажется на полках магазинов до конца нынешней недели.

В белой и зеленой расцветках крышка смартфона изготовлена из эко-материала и на ощупь напоминает бумагу, а в черной и синей версиях матовое стекло. Над его внешностью работал японский минималист Наото Фукасава, хорошо знакомый украинским пользователям по хитовому realme GT Master Edition с необычным "чемоданным" дизайном.

"Под капотом" установлен топовый чипсет Snapdragon 8 Gen 1, который охлаждает испарительная камера площадью 4129 мм². По данным разработчиков, такая система позволяет снизить нагрев при пиковых нагрузках на целых 19°C.

Набор камер такой:

Sony IMX766 на 50 Мп с оптической стабилизацией;

широкоугольный датчик на 50 Мп с углом захвата, равным 150°, делающий снимки с эффектом "рыбьего глаза";

2-мегапиксельный сенсор-микроскоп с приближением 40x и двумя LED-вспышками;

для селфи – датчик на 32 Мп.

За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 65-Вт зарядкой (беспроводной нет), а из коробки аппарат встретит предустановленной оболочкой Realme UI 3.0 на базе Android 12.

Базовый Realme GT 2 отличается от "прошки" слегка уменьшенным до 6,62" дисплеем, чипом Snapdragon 888 и другими камерами. Разрешение фронталки уменьшено до 16 Мп, а вместо 50-мегапиксельного ширика тут 8-мегапиксильный аналог.

Оба смартфона оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и 12 антеннами со всех сторон с автоматическим выбором той, где сигнал лучше, что улучшает качество соединения. Три из них – для NFC, благодаря чему смартфоном удобнее совершать оплату покупок.

Читайте такжеДешево и мощно: лучшие бюджетные смартфоны 2021 года до 7 тысяч гривеньПродажи в Китае стартуют 7 января этого года, планы по международному релизу пока не озвучиваются. Расценки следующие:

Realme GT 2 Pro

8+128 ГБ — 3899 юаней (16 799 грн)

8+256 ГБ — 4199 юаней (17 999 грн)

12+256 ГБ — 4499 юаней (19 299 грн)

12+512 ГБ — 4999 юаней (21 499 грн)

Realme GT 2

8+128 ГБ — 2699 юаней (11 599 грн)

8+256 ГБ — 2899 юаней (12 499 грн)

12+256 ГБ — 3199 юаней (13 799 грн)

Ранее УНИАН уже писал, что Samsung выпустила в Украине "народный" флагман Galaxy S21 FE. Характеристики почти те же, что и у более дорогого Galaxy S21, но зато больше экран и ёмкость аккумулятора.

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