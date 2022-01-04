Дата презентации официально ещё не разглашается, но из утечек известно, что смартфон покажут уже на следующей неделе.

Бренд OnePlus начал подогревать интерес публики к анонсу своего нового флагмана.

Компания выложила в сеть короткий видеоролик и несколько рендеров с демонстрацией дизайна OnePlus 10 Pro.

Тизеры подтверждают, что в OnePlus серьёзно пересмотрела дизайн тыльной панели грядущего флагмана и сделали его более похожим на Galaxy S21. Так, блок основной камеры, включающий три сенсора, вспышку и надпись Hasselblad, будет смещён влево к грани корпуса.

OnePlus 10 Pro показан на тизерах в двух цветовых решениях корпуса: Volcanic Black и Emerald Forest. В обоих случаях задние крышки смартфона получили антибликовое матовое покрытие, которое, по словам главы бренда Пита Лау, устойчиво к отпечаткам пальцев. Как выглядит передняя часть смартфона, не раскрывается.

Официально известно, что OnePlus 10 Pro представят для китайского рынка до конца месяца. Ранее в сети появилась информация о презентации 11 января.

Из утечек известно, что OnePlus 10 Pro получит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой до 120 Гц и HDR10+, чипом Snapdragon 8 Gen 1. Питание обеспечит аккумулятор емкостью 5000 мАч с наличием быстрой зарядки (80 Вт). Селфи-датчик на 32 Мп врезан в угол, а сканер пальца скрыт под стеклом снизу.

Читайте такжеДешево и мощно: лучшие бюджетные смартфоны 2021 года до 7 тысяч гривеньРанее УНИАН уже писал, что Samsung выпустила в Украине "народный" флагман Galaxy S21 FE. Характеристики почти те же, что и у более дорогого Galaxy S21, но зато больше экран и ёмкость аккумулятора.

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