Устройство будет стоит дороже конкурирующих предложений от Samsung и Motorola.

Недавно Xiaomi представила новый смартфон Mix Flip, о котором слухи ходили еще с 2021 года. Это первый девайс в ассортименте производителя в форм-факторе "раскладушки". За пределами Китая новинка пока не предлагается, но скоро это изменится – международный запуск не за горами.

По информации издания Gizmochina, продажи смартфона в Европе стартуют 15 августа. Только позволить его себе сможет не каждый – стоимость Xiaomi Mix Flip за пределами Китая более чем в полтора раза дороже и составит ~1300 евро.

С такими ценами Xiaomi точно столкнется с жесткой конкуренцией со стороны Samsung и Motorola, которые уже представили свои аналоги, считают специалисты. И в Европе они дешевле новинки китайского производителя Например, недавно представленный Galaxy Z Flip 6 в Европе предлагается от 1099 евро.

Видео дня

Впрочем, на стороне новинки Xiaomi одновременно и самый крупный внешний дисплей на рынке, и мощная платформа, и улучшенный шарнир. Кроме того, девайс весьма тонкий – таким набором конкуренты похвастаться не могут. В Китае его приближен к обычному флагманскому смартфону: 5999 юаней или примерно 750 евро.

Вместе с Mix Flip на своей летней презентации Xiaomi представила, как она сама говорит, самый мощный смартфон в мире – Redmi K70 Ultra. А ценник в $360 приятно удивит даже тех, кто не готов тратится на дорогущие девайсы. На глобальном рынке смартфон тоже появится, но под названием Xiaomi 14T Pro и наверняка по более высокой цене.

Ранее специалисты назвали лучшие смартфоны Xiaomi под разный бюджет и запросы. В список попали свежие и не очень устройства компании, которые рекомендуются к покупке летом 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: