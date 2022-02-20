Ранее об этом ходили слухи, но официального объявления не было.

Надежды на возрождение BlackBerry – все. Американская фирма Onward Mobility, которая владела культовым брендов, закрылась.

Она планировала выпустить новый Blackberry-смартфон с поддержкой 5G и физической клавиатурой, а его главной фишкой должна была стать повышенная конфиденциальность для корпоративных пользователей. Выход был намечен на этот год.

Onward Mobility опубликовала на своем сайте заявление, в котором ясно говорится, что 5G BlackBerry "мертв". Причина такого решения не разглашается. Компания купила лицензию еще в августе 2020 года, но за все это время так и не выпустила ни одного мобильника.

Как сообщал УНИАН, в начале 2022 года BlackBerry отключила свои фирменные сервисы и полностью прекратила поддержку классических смартфонов, а немного спустя продала все свои технологии "патентному троллю", который будет наживаться на исках другим компаниям.

Счастливые деньки для BlackBerry закончились вместе с анонсом самого первого Айфона в 2007 году – за 10 лет доля бренда грохнула с 20% до нуля. В 2016 компания предприняла несколько попыток вернуться на рынок, например выпускать смартфоны на Android, а не фирменной ОС. Однако вернуть культовый статус ей так и не удалось.

Ранее был составлен топ самых ожидаемых смартфонов в этом году. С большим отрывом ожидаемо лидирует iPhone 14. За ним следуют Samsung Galaxy S22 и новенький iPhone SE третьего поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: