Из-за этого у производителей мобильных устройств могут возникнуть проблемы.

Затяжной кризис в производстве и поставках электроники здорово подчистил ряды и уничтожил многие бренды. Как сообщал УНИАН, в январе BlackBerry отключила свои фирменные сервисы и полностью прекратила поддержку классических смартфонов.

Теперь же компания распродает все свои патенты – покупателем стала фирма Catapult IP Innovations. Сумма сделки составила $600 млн, из которых $450 млн. будут выплачены наличными. Ее планируют закрыть до мая 2022 года.

В свою очередь портал Appleinsider обратил внимание, что о компании-покупателе ничего не известно. Как правило, в таких случаях речь идет о непроизводственных патентообладателях – или "патентных троллях", как их еще принято называть, которые будут наживаться на исках другим компаниям. Из-за этого у производителей мобильных устройств могут возникнуть проблемы.

Проданные патенты связаны с мобильными устройствами, QWERTY-клавиатурами, беспроводными сетями, сервисами и мессенджером BlackBerry Messenger. В документах подчеркивается, что Catapult IP Innovations не ведет никакой деятельности, связанной с мобильными технологиями, и была создана группой инвестфондов специально для покупки этих патентов.

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Счастливые деньки для BlackBerry закончились вместе с анонсом самого первого Айфона в 2007 году – за 10 лет доля бренда грохнула с 20% до нуля. В 2016 компания предприняла несколько попыток вернуться на рынок, например выпускать смартфоны на Android, а не фирменной ОС. Однако вернуть культовый статус ей так и не удалось.

Сейчас правами на бренд владеет американская фирма Onward Mobility. Она планирует выпустить новый Blackberry-смартфон в течение 2022 года.

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