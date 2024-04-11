Релиз SE 4 перенесли на 2025 году, но серию наконец ждет крупный редизайн.

Хоть Apple и отказалось от компактной линейки Mini, компания по-прежнему настроена оптимистично по отношению к доступным iPhone SE. Следующий девайс линейки выйдет в 2025 году и ее ждет крупный редизайн. Надежный источник раскрыл полный список характеристик предполагаемого iPhone SE 4.

Следующий iPhone SE почти точно получит дизайн iPhone 13/14. То есть аппарат будет иметь 6,1-дюймовый OLED-дисплей (вместо 4,7" IPS в SE 3) с частотой обновления 60 Гц, Face ID и лишится кнопки Home. Но спереди, скорее всего, будет "челка", а не Dynamic Island.

Плоские боковые рамки SE 4 будут выполнены из алюминия, задняя панель – из стекла. Размеры корпуса и вес: 148,5 × 71,2 × 7,8 мм и 166 г. Смартфон избавится от толстенных рамок сверху и снизу от экрана, а порт USB-С заменит Lightning.

Видео дня

Также девайс выйдет с процессором A16, который ныне установлен в iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 и 15 Plus. Это большой плюс – запаса производительности хватит на много лет. Из других характеристик: 6 ГБайт ОЗУ LPDDR5, до 512 ГБ флеш-памяти, батарея 3279 мАч с зарядкой мощностью 20 Вт. Сзади будет одиночная камера Sony IMX503, такая же установлена в iPhone 12.

Сама Apple пока не объявляла о намерении выпустить новый iPhone SE, но одну и ту же информацию повторяют несколько источников – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока. В сети даже публиковалисьфото макетов iPhone SE 4 и чехлов для него.

Несмотря на то, что iPhone 15 стал самым навороченным смартфоном Apple, пользователи предпочитают раритетные девайсы. Опрос показал, что iPhone 12 Mini и iPhone SE 2020 – смартфоны, которыми пользователи яблочного бренда довольны больше всего в 2024 году.

Что касается новых iPhone 16, то их покажут в сентябре. В этом году Apple хочет сделать основной акцент на камерах. Для этого на корпусе установят еще одну кнопку, с помощью которой можно будет настраивать зум и фокус. А "прошки" вместе с широкоугольным 48-Мп объективом получат сверхширокоугольный сенсор с аналогичным разрешением.

Вас также могут заинтересовать новости: