Apple заявила, что следующее поколение iPhone будет самым амбициозным в истории

Подробности не уточняются, но, по слухам, Apple сейчас разрабатывает два совершенно новых Айфона, включая складную модель.

Оригинальный Айфон скоро отметит свое 20-летие. Многие пользователи считают, что изменения, которые появляются в последние годы, являются скорее эволюционные, а не революционные. Но, как пишет Bloomberg, у Apple есть самые амбициозные планы на будущие смартфоны.

Авторитетный инсайдер и журналист Марк Гурман получил доступ к служебной записке компании. Из нее он узнал о повышении трех сотрудников до уровня вице-президентов, а также об обращении руководителя отдела аппаратного обеспечения Apple Джона Тернуса к коллегам. В своем сообщении он заявил, что следующее поколение iPhone станут "самыми амбициозными" в истории продукта.

"Самые амбициозные модели" – довольно громкое заявление для продукта с такой долгой историей. Тем не менее, как пишут СМИ, такая цитата все равно заслуживает внимания. Руководители Apple иногда используют гиперболические выражения в своих публичных выступлениях, однако тот факт, что слова Тернуса являются частью внутренней служебной записки, придает им еще больший вес.

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По слухам, Apple в настоящий момент разрабатывает два совершенно новых Айфона. Первый, iPhone 17 Air – это "супертонкий" телефон с самым большим редизайном со временем iPhone X. Ожидается, что он выйдет в 2025 году и заменит модель Plus.

Второй – это складной Айфон. Он будет походить на Samsung Galaxy Z Flip, то есть выполнен в форме "раскладушки". Такой форм-фактор, считают в Apple, является более практичным и удобным для пользователей, чем форм-фактор "книжки", используемый в Galaxy Fold. Но, скорее всего, его не стоит ждать раньше 2026 года.

Кроме того, Apple ведет подготовку к внедрению интеллектуальных возможностей Apple Intelligence. Компания подчеркивает, что в Apple Intelligence будут встроены средства защиты конфиденциальности, а данные будут обрабатываться на самом устройстве.

Как УНИАН уже рассказывал, новый iPhone 16 обесценивается рекордными темпами. Начиная с iPhone 12, каждое новое поколение "теряет в стоимости быстрее предыдущего". Аналитики отмечают, что это может заметно повлиять на решение потребителей при выборе нового смартфона.

Напомним, что на эту осень у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4. А весной 2025 года стоит ждать новый бюджетный iPhone SE.

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