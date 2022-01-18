Возглавляют этот рейтинг аппараты южнокорейского бренда.

Вместе со списком самых производительных и самых выгодных Android-смартфонов специалисты AnTuTu представили еще один ТОП, в котором собраны лучшие телефоны по предпочтениям пользователей.

Подробности передает портал Gizchina.

Удивительно, но первое место и наивысшую оценку получил выпущенный еще в августе 2020 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, которым люди довольны на 97,25%. Устройство может похвастаться отличными камерами с прекрасной ночной съемкой и "подзорной трубой", экраном с 120 Гц, возможностью видеосъемки 8К, хорошим звуком и быстрой зарядкой 25 Вт.

Второе место по предпочтениям пользователей занимает его идейный наследник – Galaxy S21 Ultra 5G – с 93,14%. Третье место досталось недорогому Redmi Note 11 Pro+, который получил современный дизайн с плоскими гранями в стиле последних айфонов и поддержку 120-Вт быстрой зарядки, способная полностью зарядить аккамулятор смартфон за 15 минут.

В десятку лидеров вошли еще и такие модели:

Huawei P50 Pro (92,75%);

Vivo S10 Pro (92,67%);

Huawei Mate 40 Pro (92,45%);

iQOO Z5 (92,45%);

Honor Magic3 (92,43%);

Honor Magic3 Pro (92,14%);

Oppo K9 Pro 5G (91,54%).

Ранее УНИАН составил ТОП лучших бюджетных смартфонов до 7 тысяч гривень с хорошей камерой и батареей, вышедшие в прошлом году, и попытался разобраться, какой смартфон из дешевых – самый лучший.

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