Новый компактный iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, но Apple все еще продолжает развивать линейку iPhone SE.

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг iPhone и iPad с наибольшим уровнем удовлетворенности. Он составляется с оглядкой не на тесты, а насколько владелец такого девайса доволен им и хочет пользоваться дальше. Рейтинг составляется на основе отзывов китайских пользователей.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером симпатий стал iPhone 12 mini, выпущенный в 2020 году. Им довольны 95,98% пользователей. Один из главных плюсов модели сейчас – компактные размеры и яркий 5,4-дюймовый OLED-дисплей. Напомним, Apple похоронила линейку компактных смартфонов всего спустя два поколения.

Еще один любимчик пользователей – раритетный iPhone SE (2020), который занимает 5 место в общем рейтинге. Это неплохой компромиссный аппарат, практически топ за свои деньги, который обожают за классический дизайн, компактные габариты, удобную кнопку с Touch ID и доступный ценник.

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На первом месте в списке Apple-устройств расположился 10,5-дюймовый iPad Pro 2. Продвинутый планшет вышел еще в 2017 году, но юзеры продолжают им пользоваться. На третьем месте, уступив iPhone 12 mini, разместился iPad 5.

Новый компактный iPhone Mini мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот на весну 2025 года Apple подготовила премьеру нового поколения "бюджетных" iPhone SE. Однако называться он будет iPhone 16E.

В рейтинге же Android-смартфонов, собравших наибольшее количество положительных отзывов покупателей, лидирует топовые флагманы Huawei и и складные модели.

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